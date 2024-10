PS, PSD e CDS não vão enviar mais perguntas a António Costa

A repetição da audição por escrito do antigo primeiro-ministro António Costa na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso das gémeas foi motivo de discussão numa das últimas reuniões da CPI. Sem conseguir apoio, o grupo parlamentar do Chega avançou com o potestativo para o envio de mais perguntas, mas PS, PSD e CDS confirmam à Renascença que não vão participar.

As novas sugestões de perguntas devem ser enviadas à Comissão Parlamentar de Inquérito até quinta-feira e cada grupo parlamentar está limitado a um conjunto de 10 perguntas.

À Renascença, o PS confirma que mantém a mesma posição da primeira audição e volta a não colocar questões ao ex-primeiro-ministro. Recorde-se que na comissão o Partido Socialista foi crítico à intenção do Chega de voltar a questionar António Costa.

Também o PSD, que chegou a propor questões na primeira audição, não vai sugerir novas perguntas desta vez. Crítico à posição do Chega, na comissão, o grupo parlamentar já tinha defendido que não concorda com o envio de novas questões por considerar que não há qualquer evidência de que António Costa tenha tido intervenção no caso.

Questionado pela Renascença, também o CDS confirma que não vai enviar qualquer pergunta para ser colocada ao antigo governante.

O ex-primeiro-ministro já respondeu por escrito à Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 20 de setembro.