Orçamento do Estado. Ventura reúne deputados do Chega de urgência

O grupo parlamentar do Chega vai ter uma reunião de urgência para discussão do Orçamento do Estado, numa altura em que o Governo já pré-aprovou o documento e disse esperar apenas pelas “negociações em curso” com o PS.

Segundo avançou o Observador, e confirmou a Renascença, André Ventura convocou todos os deputados a reunirem-se esta terça-feira no Parlamento perante o “contexto delicado” e da “responsabilidade” do partido para com o país.

“Dado o contexto delicado em que estamos, perante o OE para 2025 e no contexto da nossa responsabilidade perante o país, venho por este meio marcar uma reunião de urgência com o grupo parlamentar. A reunião é amanhã, às 17h na sala do Senado”, refere a mensagem enviada pelo líder do Chega aos deputados.

Esta segunda-feira, e após Conselho de Ministros, o Governo anunciou ter pré-aprovado o Orçamento do Estado para 2025, estando a aguardar o “desenrolar das negociações em curso com o Partido Socialista” para a proposta final a ser entregue até esta quinta-feira, dia 10 de outubro.