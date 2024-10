"O Governo moveu uma montanha e o PS ainda não saiu do Largo do Rato", diz Hugo Soares

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, afirmou, este domingo, que "é tempo do interesse nacional se sobrepor a qualquer interesse partidário".

Numa semana em que o Governo se prepara para entregar a proposta do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) na Assembleia da República, na quinta-feira, ainda não existe acordo da AD com o Partido Socialista.

“O Governo moveu uma montanha e o PS ainda não saiu do Largo do Rato”, atirou o social-democrata. "É então momento para esperarmos aquilo que o Governo tem a dizer e o Governo falará pela voz do primeiro-ministro".

Em declarações aos jornalistas, a partir de Mondim de Basto, em Vila Real, Hugo Soares lembrou que "os portugueses viram que Governo fez um grande esforço de aproximação ao Partido Socialista", numa proposta que "foi validada como irrecusável".

Na sexta-feira o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, apresentou ao país uma contraproposta à que tinham recebido na véspera do Governo, tendo considerado que o país está no "caminho da viabilização" do Orçamento do Estado.

Já esta segunda-feira o Executivo de Luís Montenegro vai reunir-se em Conselho de Ministros e ao que a Renascença sabe, irá servir para começar a fechar a proposta do Governo.