O dilema em torno do Orçamento do Estado para 2025 não acabou: o Governo vai recusar a proposta do PS de transformar a descida do IRC num crédito fiscal ao investimento, avançam o “Expresso” e o “Observador”, este domingo.

Ambas as notícias têm por base fontes anónimas do Executivo.

O Conselho de Ministros irá reunir-se na segunda-feira.

O Governo pretende entregar até à próxima quinta-feira a proposta de Orçamento do Estado na Assembleia da República.