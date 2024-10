Governo discorda de proposta do PS para o IRC, mas deixa margem para negociar

O dilema em torno do Orçamento do Estado para 2025 ainda está longe de acabar: o Governo discorda da proposta do PS de descer apenas em 1% o IRC este ano e recuperar o Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento (CFEI).

Isso não quer dizer, contudo, que a recusa seja certa ou não exista margem para negociar, apurou a Renascença.

Fonte do Executivo disse à Renascença que o CFEI “é uma medida muito eficiente em tempos de crise”.

Desde que foi criado, nos anos da Troika, o CFEI apenas foi utilizado duas vezes – durante seis meses, cada vez – na pandemia.

“Não estamos em crise, não faz sentido optar por esta medida”, disse.

A mesma fonte do Executivo frisou à Renascença que o Governo pretende continuar a negociar com o PS.

O Conselho de Ministros irá reunir-se na segunda-feira.

O Governo pretende entregar até à próxima quinta-feira a proposta de Orçamento do Estado na Assembleia da República.