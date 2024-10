Paulo Raimundo substituído no Parlamento para gozar licença de paternidade

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, será substituído a partir de domingo no parlamento para gozar a licença de paternidade, mas voltará intercaladamente para abrir as jornadas parlamentares comunistas e participar no debate do Orçamento do Estado.

Em comunicado, o PCP anuncia esta substituição do líder do partido no seu mandato como deputado, o que será feito por Tânia Mateus, técnica superior na Administração Local, que nas eleições legislativas de março ocupava o sexto lugar na lista da CDU ao círculo eleitoral de Lisboa.

"O Secretário-Geral do PCP, Paulo Raimundo, será substituído no seu mandato de deputado na Assembleia da República a partir de amanhã, dia 6, para gozo de licença de paternidade", pode ler-se no mesmo comunicado.

De acordo com o PCP, o período de licença será intercalado para permitir a participação de Paulo Raimundo "na abertura das Jornadas Parlamentares do PCP, a 14 de outubro, e no debate da proposta de Orçamento do Estado para 2025".

O secretário-geral do PCP encabeçou a lista da CDU por Lisboa nas últimas eleições, tendo conseguido dois deputados por este círculo eleitoral.

Nessas legislativas, a CDU registou domingo o pior resultado de sempre em eleições para a Assembleia da República e caiu de seis para quatro deputados.

Em 12 de novembro de 2022, Paulo Raimundo foi eleito secretário-geral do PCP pelo Comité Central do PCP.

O líder do PCP, de 48 anos, é o quarto secretário-geral do PCP em democracia, sucedendo a Jerónimo de Sousa, que abandonou o cargo por razões de saúde ao fim de 18 anos.

Funcionário do partido desde 2004, Paulo Raimundo é descrito pelo PCP como um operário.