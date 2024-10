OE 2025. Proposta "irrecusável" deixa PS "atrapalhado, não encurralado"

O presidente da Associação Comercial do Porto rejeita a proposta “irrecusável” apresentada pelo Governo para aproximar o PS de uma viabilização do Orçamento do Estado não significa que Pedro Nuno Santos esteja encurralado.

“Ficou um pouco mais atrapalhado, não encurralado”, admite Nuno Botelho, no habitual espaço semanal de comentário no programa ‘Manhã, Manhã’, da Renascença.

"Eu recuso a ideia de que Pedro Nuno Santos esteja encurralado, mas agora ele tem de aparecer aos olhos dos portugueses, com a ideia de que também conseguiu dar uma achega ao Orçamento e Luís Montenegro irá aceitar isso”, acrescenta o empresário e jurista.

Questionado sobre o que poderá ser a anunciada contraproposta com que os socialistas pretendem afinar o IRS Jovem e a descida do IRC, Botelho é da opinião que Pedro Nuno Santos “tentará impedir a descida do IRC, mesmo que seja só de um ponto e, se calhar, Luís Montenegro irá dizer que vai ter de abdicar de qualquer coisa como isso, em nome da estabilidade e da necessidade de termos um Orçamento aprovado”.

Moedas e as polícias municipais. “Concordo em absoluto”

Numa semana também marcada pelo triplo homicídio numa barbearia na Penha de França em Lisboa, Nuno Botelho refere que este é, “sem dúvida”, um episódio que confirma o aumento da criminalidade grave e violenta em Portugal, tal como aponta o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2023.

"Este é um tipo de crime ao qual os portugueses não estavam muito habituados e deriva do aumento de um sentimento de insegurança, do tráfico de droga, de alguma marginalidade a crescer, de bolsas de instabilidade geradas pela presença de imigração e de muita facilidade na circulação de armas”, enumera.

Juntando a essa soma a necessidade com que as forças de segurança precisam de adaptar-se à mudança, Nuno Botelho diz concordar com o presidente da Câmara de Lisboa que pede uma mudança na lei que permita às polícias municipais efetuar detenções e ter competências ao nível da investigação criminal.