IL diz que negociação entre Governo e PS "já é má o suficiente para o país"

A líder parlamentar da IL, Mariana Leitão, considerou este sábado ser "preferível eleições a um mau orçamento", defendendo que a negociação entre Governo e PS até onde chegou "já é má o suficiente para o país".

No final dos discursos do 05 de Outubro, em Lisboa, Mariana Leitão elogiou que as negociações do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) não tenham sido trazidas para as intervenções da sessão solene.

Questionada pelos jornalistas sobre a contraproposta que o PS apresentou na véspera ao Governo, a líder parlamentar liberal considerou que "a negociação até onde já chegou neste momento já é má o suficiente para o país".

"A proposta que o Governo apresentou ao PS já era uma proposta que contém um conjunto de cedências que não são benéficas", criticou.

Para Mariana Leitão, esta nova contraproposta do PS "é mais um passo nesse sentido", que "é um mau sentido, é um sentido que vai manter o país na mesma situação".

"Para a Iniciativa Liberal é preferível eleições a um mau orçamento", respondeu aos jornalistas.

A líder parlamentar da IL criticou que se continue a "assistir ao PS e a Pedro Nuno Santos, a apesar de ter perdido as eleições, querer impor o seu programa eleitoral, a sua visão de país".