Redução do IRC é linha "rosa" do PS no Orçamento. Pedro Nuno assegura estar "no caminho para a viabilização"

Pedro Nuno Santos garantiu, esta sexta-feira, que o PS e o Governo estão "no caminho da viabilização do Orçamento do Estado" para 2025. O líder da oposição propôs que o alargamento temporal do IRS Jovem seja gradual e apenas de dois anos em 2025, e apresentou alternativas para a redução da taxa do IRC em um ponto percentual.

Numa conferência de imprensa na sede do PS, no Largo do Rato, o socialista declarou o apoio a várias alterações no IRS Jovem, como o alargamento da aplicação da medida para os jovens entre os 18 e os 35 anos, a eliminação da condição do nível de qualificações, e o aumento do limiar de rendimentos para 55 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS).

Por outro lado, o PS acompanha "parcialmente" o "alargamento temporal" do IRS Jovem, mas cita o "salto muito significativo dos cinco anos para os 13" e "um custo ainda muito relevante" para propor um alargamento "gradual", inicialmente de dois anos (de 5 para 7 anos de benefício fiscal).