Proposta irrecusável? "PS não está encurralado", garante Alexandra Leitão

A deputada reconhece que as afinações sugeridas pelo Governo em matéria de IRS Jovem e IRC são “ uma aproximação ”, mas insuficiente para confirmar as certezas de Montenegro de que os socialistas viabilizarão o Orçamento.

No dia seguinte à apresentação da proposta que Luís Montenegro classificou como “ irrecusável ”, Alexandra Leitão contesta o que diz serem “classificações unilaterais” do primeiro-ministro.

Encurralados? Tirar IRS Jovem no modelo do Governo “é uma enorme vitória"

Na próxima terça-feira, Pedro Nuno Santos vai reunir-se com o seu grupo parlamentar para discutir o Orçamento para o próximo ano e poderá anunciar os termos da contraproposta à oferta “irrecusável” do Governo. Mas faltarão dois dias para que o documento seja apresentado.

Questionada se o PS sente algum tipo de pressão, ou se este será uma espécie de xeque-mate a Pedro Nuno Santos, a líder parlamentar do maior partido da oposição recusa essa ideia e considera que “ter retirado o IRS Jovem no modelo do governo é uma enorme vitória do Partido Socialista”.

“Claro que o PS não está encurralado”, garante Alexandra Leitão que (ainda) não dá como certa a viabilização do Orçamento do Governo da AD.

“Já lhe respondi: vamos fazer uma contraproposta que não posso antecipar qual é, porque ainda está em preparação”, conclui.