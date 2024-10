Pedro Nuno Santos quer "evitar eleições" e "um chumbo do Orçamento"

O primeiro-ministro anunciou uma aproximação à posição do PS na proposta que apresentou esta quinta-feira a Pedro Nuno Santos, alterando o IRS Jovem e reduzindo apenas um ponto percentual no IRC.

"Nós queremos evitar eleições e queremos evitar um chumbo do orçamento. Daremos o nosso contributo", respondeu apenas o líder do PS, a caminho do seu carro, escusando-se a mais comentários.

À saída da sede do PS - onde estava desde que saiu da reunião que teve ao final da tarde com o primeiro-ministro , Luís Montenegro - Pedro Nuno Santos foi questionado pelos jornalistas sobre a contraproposta que o partido vai apresentar àquela que foi entregue pelo Governo.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, assegurou esta quinta-feira que os socialistas darão o seu contributo para evitar um chumbo do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e eleições antecipadas.

Fonte do PS confirmou à Lusa que os socialistas vão apresentar "em breve" uma contraproposta à que foi hoje entregue pelo Governo para as negociações do Orçamento do Estado.

Ao contrário do que tinha acontecido a semana passada, quando Pedro Nuno Santos deu uma conferência de imprensa para apresentar ao país a proposta que tinha levado a Luís Montenegro, desta vez foi o líder do PS que ficou em silêncio - a assessoria de imprensa informou que não falaria hoje - enquanto o primeiro-ministro falou ao país.

À saída da sede do PS - onde esteve Pedro Nuno Santos com alguns dirigentes socialistas desde que abandonou a residência oficial -, a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, considerou que a contraproposta do Governo para as negociações do Orçamento do Estado "não é irrecusável". .

Para terça-feira, de acordo com informação adiantada à Lusa por fonte partidária, o líder do PS tem agendada uma reunião com o grupo parlamentar para discutir o orçamento.