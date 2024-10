Montenegro: "Há mais vida além do Orçamento do Estado"

Foi um socialista quem disse a frase pela primeira vez: "Há mais vida além do Orçamento." Jorge Sampaio proferiu estas palavras em 2003, durante as comemorações do 25 de abril, numa altura em que as contas públicas e o défice geravam preocupações. O Governo era então liderado por Durão Barroso, que culpava o seu antecessor, António Guterres, de ter deixado "o país de tanga".

Esta sexta-feira, Luís Montenegro citou o antigo Presidente da República e sublinhou que é importante que o Governo continue a trabalhar, numa altura em que um possível acordo com o PS, para a viabilização do Orçamento do Estado, está por um fio.



E foi em pleno Intercidades, a caminho do Entroncamento onde vai decorrer o Conselho de Ministros, que Montenegro falou. De resto, em conversa com os jornalistas numa viagem de comboio com quase todos os membros do executivo, deixou claro que prefere não comentar as negociações do OE2025.

Esta sexta-feira devem ser aprovadas medidas relacionadas com a ferrovia, nomeadamente o passe gratuito para os menores de 23 anos (incluindo aqueles que não são estudantes). Além disso, o Executivo deve aprovar a descida do preço do passe ferroviário nacional de 49 euros para 20 euros. Este título permite a quem o detenha circular em todos os comboios do país à exceção dos alfas pendulares e de alguns comboios urbanos (que já estão abrangidos por outros passes).