Governo junta-se segunda-feira em novo Conselho de Ministros

O Governo vai juntar-se numa nova reunião de Conselho de Ministros na próxima segunda-feira. Será a terceira vez que o executivo liderado por Luís Montenegro se junta no espaço de uma semana.

O encontro vai ser feito a três dias da entrega do Orçamento do Estado para 2025, que tem de ser feito no dia 10 de outubro na Assembleia da República. É, por isso, provável que o governo se foque essencialmente neste tema na reunião.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro fintou todas as perguntas dos jornalistas sobre este assunto ao citar uma frase celebrizada por Jorge Sampaio: "Há mais vida além do OE", numa altura em que o espaço público está mergulhado no tema há vários meses.