Governo aprova apoio de quatro mil euros por veículo elétrico até 38.500 euros

O Governo vai aprovar esta sexta-feira, em Conselho de Ministros, um apoio de 4.000 euros na compra de um veículo elétrico ligeiro de passageiros até 38.500 euros, com obrigação de abate do atual.

Esta medida é uma das 13 que vai ser hoje aprovada pelo Conselho de Ministros, que se reúne no Entroncamento, no âmbito do Pacote Mobilidade Verde, para a melhoria da mobilidade de passageiros e mercadorias.

Segundo documento a que a Lusa teve acesso, está previsto um apoio total de 20 milhões de euros para a aquisição de veículos de emissões nulas, que podem ser ligeiros de passageiros, bicicletas elétricas e convencionais, motociclos e dispositivos de mobilidade e ainda carregadores de veículos elétricos.

No caso dos ligeiros de passageiros, a comparticipação será de quatro mil euros por veículo até aos 38.500 euros, majorados para cinco mil euros por veículo se se destinar a ser usado por instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

Este apoio obriga ao abate do ligeiro de passageiros atual.

O Governo vai aprovar ainda em Conselho de Ministros um apoio de três milhões de euros para os municípios, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas de Lisboa e Porto fazerem os seus Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS).

Segundo o documento a que a Lusa teve acesso, o Governo vai aprovar também a publicação do guia "Orientações para a Elaboração de PMUS, por forma a harmonizar critérios a todo o território e acelerar o seu desenvolvimento a nível nacional".

No que respeita ao transporte de passageiros, o executivo de Luís Montenegro vai apresentar oito medidas com um investimento total de 115 milhões de euros, até 2025, enquanto para as mercadorias estão previstas cinco medidas com um investimento de 55 milhões.