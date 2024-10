OE2025. Proposta do Governo "não é irrecusável", avisa Alexandra Leitão

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, considerou esta quinta-feira à noite que a proposta do Governo para as negociações do Orçamento do Estado "não é irrecusável", apontando diferenças no período de isenção atribuído pelo IRS Jovem.

À saída da sede do PS no Largo do Rato, em Lisboa, a deputada foi questionada pelos jornalistas sobre se a proposta que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, apresentou hoje ao líder do PS, Pedro Nuno Santos, era irrecusável tal como o Governo tem vindo a dizer.

"Não, não é irrecusável", respondeu apenas Alexandra Leitão, escusando-se a fazer mais comentários. Já em entrevista à "CNN Portugal", a responsável garantiu que o PS vai apresentar "uma contraproposta" ao Governo.

Detalhando a opinião do PS, a socialista considerou que "Portugal ficou livre de uma péssima medida", com a decisão do Governo de modificar a proposta para o IRS Jovem, mas sublinhou que não há acordo nas alterações ao período de isenção.

“O Governo alargou de cinco para 13 anos a duração e alargou dos 30 para os 35 anos, e estas duas modulações não concordamos”, explicou Alexandra Leitão.

Desde que saiu da residência oficial do primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos dirigiu-se para a sede do PS por onde passaram dirigentes socialistas como Alexandra Leitão, António Mendonça Mendes, Francisco César ou Pedro Delgado Alves.