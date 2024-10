Marcelo convicto de que "até ao último segundo" haverá Orçamento

O Presidente da República disse esta quinta-feira estar convicto de que, até ao último segundo, haverá Orçamento do Estado e que isso será bom para a estabilidade e para "a forma como de fora se olha para Portugal".

"A minha convicção é a de que vai haver orçamento e que isso é bom para a estabilidade, é bom para a forma como de fora se olha para Portugal, é bom para as agências financeiras, é bom para as instituições europeias", sustentou.

À entrada para uma visita à Escola Secundária Alves Martins, na cidade de Viseu, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que acredita que "até ao último segundo haverá orçamento".

"O problema do orçamento é uma questão para ser resolvida amanhã [sexta-feira], senão hoje mesmo, mas eu tenho a experiência da minha velhice, de haver orçamentos que são decididos no último minuto, no último segundo, ora, o último minuto é no final de novembro e estamos hoje no dia 3 de outubro", afirmou.

A convicção do chefe de Estado é baseada na experiência de outros anos, que demonstra que "até lavar dos cestos é vindima", assinalou.

"E ainda estamos em vindima", referiu, acrescentando que "a espera e a paciência são grandes virtudes".

"Nós acreditamos que vai ser possível chegar a um Orçamento e, portanto, é nessa base que nós raciocinamos", concluiu.

O Presidente da República deslocou-se esta quinta-feira a Viseu, depois de ter cancelado, por motivos de saúde, a participação na sessão de abertura do ano escolar.

A sessão de abertura, que teve lugar a 12 de setembro, contou com as presenças do primeiro-ministro, Luís Montenegro; do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco; e do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.