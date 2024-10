Ao fim de 30 minutos, Pedro Nuno Santos sai da reunião com PM

Terminou a segunda reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos em São Bento. O secretário-geral do PS abandonou a residência oficial do primeiro-ministro cerca de meia-hora depois do início do encontro, esta quinta-feira.

O primeiro-ministro vai fazer uma declaração em breve, pelas 20h. Pedro Nuno Santos não vai falar aos jornalistas.

O líder do PS tinha chegado ao Palacete de São Bento por volta das 18h45, para uma segunda reunião com o primeiro-ministro, com o propósito de negociar sobre o Orçamento do Estado de 2025.

Esta quinta-feira, Pedro Nuno Santos considerou "inaceitável" o comportamento de Luís Montenegro durante o debate quinzenal, na Assembleia da República. O socialista criticou a "sobranceria e arrogância" do chefe do Governo.

No Parlamento, Luís Montenegro aumentou a pressão sobre o PS para aprovar o Orçamento do Estado para 2025. "Temos de facto de garantir a aprovação do Orçamento para o próximo ano, o interesse nacional assim o exige, o contexto internacional assim o impõe, o sentido de Estado assim o determina. Os portugueses não compreenderão um cenário diferente", assegurou o primeiro-ministro.

Em resposta durante o debate, Pedro Nuno sublinhou que "só apresentou duas condições" em relação a "páginas e medidas com as quais o PS nunca concordará", e pôs em cima da mesa os alertas do FMI sobre a medida do IRS Jovem - que descreveu como “cara, errada, injusta e ineficaz”.

