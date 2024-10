A proposta “irrecusável”: IRS Jovem "à moda" do PS, redução apenas de 1% do IRC

Eis a proposta “irrecusável” do Governo para o PS: uma redução da descida do IRC e um IRS Jovem "à moda" do PS. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, após o encontro com Pedro Nuno Santos.

Com o intuito de aprovar o Orçamento do Estado para 2025, o Governo está disposto a reduzir em apenas um ponto percentual o IRC, em detrimento dos dois anunciados inicialmente.

Quanto ao IRS Jovem, a mudança é maior. O Executivo aceita adotar o modelo atual do IRS Jovem (desenhado pelo PS), prolongando-o para os 35 anos.

Medida vai apenas até ao 6.º escalão. As qualificações vão deixar de contar para beneficiar daredução.

“Há todas as razões para o PS viabilizar o Orçamento do Estado. É minha convicção que a reflexão do secretário-geral do PS deverá conduzir à viabilização do Orçamento. Assim, os políticos e a política servir o interesse das pessoas”, afirmou o primeiro-ministro.

Além das cedências no IRS Jovem e IRC, o Governo acolhe ainda três propostas que Pedro Nuno Santos trouxe para esta mesa das negociações.



Uma dotação orçamental de 500 milhões para investimento em habitação pública. Reforço das pensões acima do que resulta da atualização legal. Criar um “incentivo à exclusividade dos médicos no SNS”.

Montenegro não excluiu a hipótese de mais ajustes a pedido do PS. Mas frisou: "Não escondo que o nível de cedência é suficientemente intenso para que a margem seja cada vez mais reduzida. Mas estamos disponíveis para aprimorar as propostas."

Depois de um debate quinzenal tenso, o encontro do primeiro-ministro com o secretário-geral do PS durou apenas 30 minutos.

Pedro Nuno Santos não vai fazer declarações hoje, anunciou à saída de S. Bento.