MAI reage aos bombeiros. "É à mesa das negociações que se fazem os acordos"

A reivindicação dos bombeiros que, esta quarta-feira, se manifestam em frente à Assembleia da República, "dura há 22 anos", salienta a ministra da Administração Interna.

Numa primeira reação ao protesto desta quarta-feira, Margarida Blasco reitera que "é à mesa das negociações que se fazem os acordos". "Eles estão a tentar - e vão conseguir, com certeza, ter o estatuto de bombeiro. Estão a decorrer várias negociações para chegarmos a um bom porto relativamente ao estatuto dos bombeiros", assegura.

Numa curta declaração aos jornalistas, reforçou que as negociações se fazem "no sítio certo" e que o atual Governo "tem dado provas" de que sabe negociar. "Este Governo já negociou o seu estatuto com as forças de segurança, com os enfermeiros, com os oficiais de justiça, com os guardas prisionais, com as forças armadas...", diz.

Apesar disso, e falando à margem do Conselho de Ministros, lembra que "os bombeiros sapadores que se estão a manifestar em frente à Assembleia são bombeiros cujo patrão não é o Estado". "São bombeiros das autarquias, que dependem das autarquias locais", acrescenta.

Entre perguntas dos jornalistas, a ministra optou por "deixar uma palavra de apreço" às forças policiais pela "maneira como defenderam e mantiveram a paz pública em frente a um órgão de soberania", abandonando a companhia dos jornalistas logo de seguida.