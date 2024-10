Governo disponível "até ao último minuto" tem PS como parceiro preferencial

Na véspera de uma nova reunião entre primero-ministro e Pedro Nuno Santos, o ministro da Presidência garante que o executivo "fará todas as reuniões, até ao ultimo minuto, para conseguir o que interessa ao pais, que é ter um Orçamento aprovado".

Na conferência de imprensa, após a reunião de Conselho de Ministros desta quarta-feira, António Leitão Amaro assumiu que o PS é o parceiro preferencial. "O nosso foco é o diálogo com o partido que está aberto a dialogar, que apresentou a sua visão e a quem vamos apresentar uma proposta irrecusável", disse.

O ministro garante ainda que "não estão previstas reuniões com outras forças partidárias" que "se autoexcluíram explicitamente ou pela sua atitude", diz Leitão Amaro.

No momento em que o elefante no meio da sala continua a ser as propostas do Governo de IRC e IRS Jovem, o FMI criticou as medidas. Facto que o ministro da Presidência desvaloriza afirmando que as correções propostas "não vai fazer alterar as propostas" que o governo tem.