Nenhum estudante fora da Universidade por dificuldades económicas. Ministro anuncia mudanças na ação social

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, anunciou esta terça-feira novas regras na ação social escolar para o Ensino Superior já no próximo ano.

Fernando Alexandre foi às jornadas parlamentares do PSD e CDS revelar que o Governo está a elaborar um estudo, que fica pronto em abril do próximo ano, para avaliar o sistema atual. O objetivo é que, a partir do próximo ano letivo, ninguém fique fora da universidade por razões económicas.

"É muito exigente, mas é assim que gostamos de trabalhar. Ninguém é excluído por razões económicas", disse.

Alexandre anunciou também que, em breve, o Conselho de Ministros vai aprovar um Conselho Nacional de Inovação Pedagógica no Ensino Superior.

O ministro quer que se procure formas novas de motivar os estudantes e evitar "ciclos negativos e problemas de Saúde Mental".

"Temos de olhar para a Saúde Mental de forma integral", acrescentou.