Montenegro e líder do PS reúnem-se na quinta-feira

Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos marcaram para quinta-feira, às 15h00, um novo encontro para discutir o Orçamento de Estado.

A reunião decorre depois do debate quinzenal, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

Na sexta-feira passada, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reuniram-se pela primeira vez para negociar o Orçamento do Estado para 2025, num encontro que terminou com posições aparentemente distantes, mas sem rutura do processo negocial.