Castro Almeida ataca PS: "O que eles querem mesmo é deitar o Governo abaixo"

O ministro adjunto e da Coesão Territorial avisou estaterça-feira que se o país for de novo a eleições antecipadas vai perder o dinheiro do PRR.

Nas jornadas parlamentares do PSD e do CDS, Castro Almeida desafiou mesmo qualquer dirigente ou espcialista do PS a dizer o contrário.

"Se alguém pensar em introduzir eleições antecipadas neste percurso do PRR, isto significa que o PRR não será executado. Eu garanto que não é possível executar o PRR se houver eleição", disse Castro Almeida aos deputados.

Sobre o processo negocial do Orçamento do Estado (OE 2025), o ministro adjunto deteta do lado do PS muita inflexibilidade e garante que as propostas que Pedro Nuno Santos deixou em São Bento aumentam a despesa.

Para Castro Almeida, a intenção dos socialista é conduzir o país a uma nova crise política: "O que eles querem mesmo é deitar o Governo abaixo. E qual é o pretexto então? É porque nós queremos baixar os impostos", apontou.

No discurso aos deputados, o ministro garantiu que o governo vai fazer tudo o que está ao seu alcance para impedir uma crise porque, acima de tudo, está a estabilidade do país: "No que depender de nós, temos que fazer tudo para garantir esta estabilidade. E por isso, se o Partido Socialista apresentou uma proposta que parece inflexível, nós vamos, apesar disso, ter que apresentar uma contraproposta."

O primeiro-ministro que encerra daqui a pouco as jornadas parlamentares do PSD e do CDS prometeu dar conta dessa contraproposta ainda esta semana.