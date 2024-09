"Vou insistir". Moedas mantém proposta de detenções de suspeitos por parte da polícia municipal

O presidente da Câmara de Lisboa refere que vai manter a proposta que pretende que a polícia municipal possa deter suspeitos de crimes.

"Vou insistir", garante Carlos Moedas, à Renascença, dizendo que se posiciona "acima dos partidos".

"Estou aqui para os lisboetas. Aliás, o meu partido até já votou contra mim na Assembleia Municipal, em algumas ocasiões", aponta o autarca.

Carlos Moedas realça que os polícias municipais já são agentes PSP e trata-se de "fazer o óbvio" para combater a insegurança na cidade.

"Se não há mais PSP, tem de haver mais polícia municipal", acrescenta.

No programa da Renascença, "São Bento à Sexta", o deputado Pedro Neves de Sousa garante que o PSD não tem posição fechada sobre o tema, e que este teria de ser discutido. No entanto, vai dizendo que não basta um retoque na lei, é necessário fazer alterações em vários diplomas.

Do lado do Partido Socialista, Isabel Moreira é muito crítica sobre esta intenção de Carlos Moedas, considerando-a "inaceitável" e até "antidemocrática". Por tudo isto, critica o PSD pelo facto de sequer ponderar estudar esta alteração.



Mais construção em Lisboa "com certeza"

Na mesma entrevista à Renascença, Carlos Moedas promete "com certeza" mais construção de casas em Lisboa.

O presidente da Câmara de Lisboa diz que a falta de licenças para construir impulsionou o aumento dos preços da Habitação.

"Desde que aqui chegamos, já licenciamos mais de oito mil habitações", indica, contudo sem deixar de avisar que "não há soluções mágicas".

O autarca admite que houve um "excesso" de Alojamento Locais, quando começou o mandato. Por outro lado, rejeita a "polarização" da questão e considera que "o turismo também é importante".

"Não podemos travar o turismo. Temos de reduzir e regular", explica.

Esta terça-feira realiza-se a Conferência “Habitar as Grandes Cidades”- uma iniciativa Renascença com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

O evento decorre no Palácio Galveias, onde haverá as políticas de habitação com vários especialistas e um frente-a-frente entre os autarcas Carlos Moedas e Rui Moreira.