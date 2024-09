Todos os ministros vão estar nas jornadas parlamentares do PSD

A dez dias da entrega do Orçamento do Estado na Assembleia da República, o PSD chama todo o Governo a participar nas jornadas parlamentares do partido, que têm como tema “Um Orçamento do Estado para resolver os problemas das pessoas”.

Durante dia e meio, o auditório António Almeida Santos vai servir quase como a sala do Conselho de Ministros. Por lá vão passar por lá os 17 ministros e Luís Montenegro, que encerra os trabalhos na terça-feira.

Três dias depois do encontro com Pedro Nuno Santos, o Governo vai abordar os principais temas que quer ver espelhados na proposta. E, ao contrário de outras jornadas, na próxima semana a palavra é dada aos líderes parlamentares do PSD e CDS-PP e aos 17 ministros que compõem o executivo.

O programa das jornadas, divulgado esta quinta-feira ao fim da manhã, indica que, na segunda-feira, o dia vai ser fatiado em quatro painéis, divididos por áreas: Portugal social, o futuro, Portugal Soberano e um último sobre crescimento.

Para debater os temas sociais vão estar os ministros do Trabalho, Saúde e Educação. Para abordar o tema do futuro, os ministros das Infraestruturas, do Ambiente, da Cultura e da Agricultura e Pescas.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros, da Justiça, da Administração Interna e da Defesa participam no painel da soberania.

Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, Pedro Reis, ministro da Economia, e Margarida Balseiro Lopes, com a pasta da Juventude, vão falar no painel “Portugal a crescer”.

Ficam a faltar apenas três ministros: da Presidência, dos Assuntos Parlamentares e da Coesão, que, na terça-feira, participam no painel “Portugal a funcionar”.

As jornadas parlamentares do PSD terminam com os discursos de Nuno Melo, líder do CDS-PP; e do primeiro-ministro, Luís Montenegro.