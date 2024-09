PS aprova Orçamento sem "medidas que chocam de frente" com "projeto de sociedade" do partido

O líder do PS afirmou, esta segunda-feira, que quer aprovar um Orçamento do Estado sem "medidas que chocam de frente com a visão do PS para o país", e defendeu que só há eleições antecipadas se o primeiro-ministro ou Presidente da República quiserem, recusando que a oposição democrática seja aprisionada pelo discurso do interesse nacional. As negociações sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) estiveram no centro da entrevista desta noite de Pedro Nuno Santos à CMTV, na qual o líder socialista sublinhou que "o PS não vai passar nenhum cheque em branco" ao Governo sem incluir algumas das suas propostas. "Só haverá eleições se o senhor primeiro-ministro ou o senhor Presidente da República quiserem. É que não depende do Orçamento do Estado", defendeu.

Segundo Pedro Nuno Santos, as eleições antecipadas não são desejáveis e o PS não está à procura delas, nem de chumbar o Orçamento do Estado. "Agora aquilo que nós queremos é viabilizar um Orçamento do Estado que não tenha medidas que chocam de frente com a visão do PS para o país. Só estamos a pedir duas", disse, referindo-se à recusa das propostas do Governo do IRS Jovem e do IRC. De acordo com o líder do PS, está a ser "um cavalo de batalha e uma pressão brutal" sobre os socialistas porque o partido "está a dizer que nas centenas de medidas de um orçamento não quer lá duas". "O discurso sobre o interesse nacional não pode aprisionar a oposição democrática", defendeu.