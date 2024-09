Silva Peneda. Chumbo do Orçamento "seria um erro enorme"

“Seria um erro enorme não haver Orçamento”, defende na Renascença José Silva Peneda, antigo ministro e ex-presidente do Conselho Económico e Social.

A poucas horas da reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, que pode ser decisiva para o futuro do Orçamento do Estado para 2025, Silva Peneda desvaloriza “todas as retóricas e trocas de acusações, que fazem parte da encenação” e admite que ambos os líderes “têm a noção de que este não é o momento para eleições”.

No entanto, equacionando um hipotético cenário de chumbo do Orçamento, “que não pensem, nem um, nem outro que, se não houver acordo, a culpa vai ser de um ou do outro. Não. A culpa vai ser dos dois. Portanto, eles estão condenados a entender-se”.