Procuradoria-Geral da República. Marcelo espera conhecer novo nome ainda esta sexta-feira

O Presidente da República disse esta sexta-feira ter a expectativa de ficar a conhecer esta sexta-feira o nome proposto pelo Governo para suceder a Lucília Gago no cargo de Procurador-Geral da República.

Em declarações aos jornalistas transmitidas pelas televisões à porta do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse que se reunirá com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, entre o fim da manhã e o início da tarde.

"Espero ter hoje conhecimento" de um nome, disse Marcelo Rebelo de Sousa, após questionado sobre o futuro Procurador-Geral da República.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "as pessoas acham que há uma espécie de tômbola de nomes, mas não", referindo que "há um processo que é feito pelo Governo ao longo do tempo até apurar um nome".

"Pode ser um nome, podem ser dois nomes, podem ser três nomes, mas normalmente é um nome. E apresenta-o à Presidência da República. E se o Presidente da República concordar ou não encontrar argumentos contra aquilo que são os argumentos do Governo, aceita", disse o chefe de Estado.

"Realisticamente otimista" para reunião desta tarde



"Realisticamente otimista", é desta forma que o Presidente da República vê a reunião que vai decorrer esta sexta-feira à tarde entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos.

À entrada do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa reafirma que a maior estabilidade possível é haver Orçamento do Estado.

Previsto para esta manhã, um encontro com o primeiro-ministro em Belém ainda antes da reunião com o líder do PS, marcada para as 15h00.



À pergunta sobre a manchete do Expresso, que esta sexta feira escreve que Marcelo Rebelo de Sousa quer travar candidatura do almirante Gouveia e Melo à Presidência, o Presidente da República apenas refere que o seu papel é marcar eleições e mais nada.