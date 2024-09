"Nem modeladas". PS não viabiliza orçamento com medidas do IRS Jovem e IRC

O PS não viabiliza um Orçamento do Estado que inclua as medidas relativas ao IRS Jovem e ao IRC que o Governo apresentou. Pedro Nuno Santos deixou, esta sexta-feira, essa garantia, sublinhando que não aceita estas medidas, mesmo que estejam "modeladas". Além disso, frisou que há dois orçamentos possíveis no horizonte e que são necessariamente diferentes: um viabilizado pelo PS e outro viabilizado pelo Chega.

“Só há duas formas de viabilizar o Orçamento do Estado, com o PS ou com o Chega”, começou por dizer Pedro Nuno Santos, em conferência de imprensa. "Há dois Orçamentos do Estado distintos e é sobre aquele que o PS poderia viabilizar que vou falar", disse na sede do PS, no Largo do Rato, para onde se dirigiu depois do encontro com o primeiro-ministro.

Durante cerca de uma hora e meia, o líder da oposição e o líder do Governo discutiram o Orçamento para 2025 em São Bento.

Já no Largo do Rato, Pedro Nuno Santos recordou o que disse na rentrée socialista sobre as medidas que implicam com estes dois impostos, altura em que, considerou Pedro Nuno Santos, foi "muito claro": "Alguns não quiseram perceber aquilo que eu disse", sublinhou, clarificando que não aceita as medidas de Luís Montenegro relativas ao IRS Jovem e ao IRC de forma nenhuma.

Nem as medidas, tal como foram apresentadas, "nem nenhuma modelação dessas medidas", já que, disse Pedro Nuno Santos, "não há modelação que as torne boas".

(em atualização)