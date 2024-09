Montenegro acusa PS de ter proposta “radical e inflexível” para OE 2025

Luís Montenegro considera a proposta do Partido Socialista para o Orçamento do Estado de 2025 “radical e inflexível”. Em Mafra, o chefe do Governo respondeu ao líder da oposição, assegurando que não vai abdicar da política económica proposta pela Aliança Democrática durante a campanha eleitoral, e que vai entregar ao PS uma "contraproposta" para "aproximar posições".

Esta sexta-feira, depois de um encontro com o primeiro-ministro em São Bento, Pedro Nuno Santos anunciou que não vai viabilizar um Orçamento do Estado onde estejam incluídos as medidas do IRC e IRS Jovem, nem como foram apresentadas, "nem nenhuma modelação dessas medidas".



Em resposta, depois de garantir que seria “contido” para não prejudicar a “total disponibilidade e empenho” do Governo para “termos mesmo um Orçamento do Estado”, o primeiro-ministro acusou o PS de entregar “uma proposta radical e inflexível, porque quer fazer substituir o programa do Governo pelo programa do PS”.