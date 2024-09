Magistrado Amadeu Guerra vai ser o novo Procurador-Geral da República

À Renascença , Maria José Fernandes diz que Amadeu Guerra é uma boa escolha e destaca a sua "capacidade de liderança". A atual procuradora-geral adjunta acredita que o magistrado tem as qualidades necessárias para fazer as reformas que se impõem e contribuir para aliviar as tensões que existem atualmente entre justiça e política. "Creio que sim, que tem essa qualidade e essa capacidade. Não tenho a mínima dúvida", remata.

"É uma pessoa muito respeitada dentro da magistratura do Ministério Público", diz, relembrando a sua "longa carreira" no MP, que lhe valerá conhecer "bem o sistema de justiça".

O nome do próximo Procurador-Geral da República foi anunciado esta sexta-feira pelo Presidente da República. Em comunicado da Presidência, é dito que o magistrado Amadeu Francisco Ribeiro Guerra, vai tomar posse a 12 de outubro, pelas 12h30, no Palácio de Belém. O nome de Amadeu Guerra surge "sob proposta do Governo".

A "escolha acertada"

António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), também considera que Amadeu Guerra é "uma escolha acertada" e, "de certa forma, até esperada".

Numa nota enviada à Renascença, Marçal destaca "uma vida profissional de décadas ao serviço do Ministério Público", que lhe granjeou "o reconhecimento de todos", mas também "um conhecimento cabal da realidade das atribuições do Ministério Público que não se restringem à esfera penal".

"A discrição com que sempre exerceu as suas funções será agora colocada à prova, uma vez que se exige que haja uma abertura à comunidade, que se explique de forma simples e continuada a atuação do MP e não apenas quando surgem caso de maior relevo mediático", diz António Marçal. Quanto à ligação entre justiça e política, o presidente do SFJ acredita que Amadeu Guerra "tem a noção do papel crucial que os funcionários desempenham no apoio a esta magistratura" e que "saberá sensibilizar o poder político para o reforço de meios humanos".

De acordo com o artigo 133.º da Constituição, compete ao Presidente da República nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o procurador-Geral da República.

A lei fundamental define igualmente, no artigo 220.º, que a "Procuradoria-Geral da República é o órgão superior do Ministério Público", sendo presidida pelo Procurador-Geral da República e "compreendendo o Conselho Superior do Ministério Público, que inclui membros eleitos pela Assembleia da República e membros de entre si eleitos pelos magistrados do Ministério Público".

O mandato do procurador-Geral da República tem a duração de seis anos.

A Constituição estabelece, no artigo 219.º, que compete ao Ministério Público "representar o Estado e defender os interesses que a lei determinar", bem como, "participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defender a legalidade democrática".

O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia, fixa ainda o texto constitucional.

Em democracia, os anteriores titulares do cargo de procurador-geral da República foram Joana Marques Vidal (2012-2018), Pinto Monteiro (2006-2012), Souto de Moura (2000-2006), Cunha Rodrigues (1984-2000), Arala Chaves (1977-1984) e Pinheiro Farinha (1974-1977).

[Notícia atualizada às 14h32 de 27 de setembro de 2024 para acrescentar reações]