Governo admite "tomar as rédeas" da TAP se rotas estratégicas não forem asseguradas

O primeiro-ministro admitiu esta sexta-feira em Mafra vir a "tomar as rédeas" da TAP se a companhia aérea não garantir as rotas consideradas estratégicas para o país.



"Jamais abdicaremos do "hub" em Lisboa, das rotas que são estratégicas para nós enquanto povo e enquanto economia e, além da diáspora, há geografias que são cruciais para o futuro do país e do turismo", afirmou Luís Montenegro, na sessão de encerramento da VII Cimeira do Turismo Português.

"Se nós não tivermos as garantias de salvaguarda dessas rotas, do sentir estratégico, tomaremos nós as rédeas de gerir a operação", declarou.

O primeiro-ministro esclareceu que "não é isso que está no programa de Governo", nem que pretende, mas "é uma linha que nós não vai permitir que seja ultrapassada", frisando que a companhia aérea é "estratégia para a economia e para o turismo".

O presidente da TAP, Luís Rodrigues, considera que a companhia aérea tem de estar preparada para operar com ou sem privatização e alertou que o mercado pode mudar radicalmente e não haver condições para a venda.

"Nós temos de estar preparados para viver com ou sem privatização. Ela pode não acontecer por alguma razão, o mercado amanhã pode mudar radicalmente e pode não haver condições para o fazer e a companhia tem de se aguentar", afirmou o presidente da companhia aérea, que participou num debate sobre os desafios da aviação, na 7.ª Cimeira do Turismo Português, no Palácio Nacional de Mafra.