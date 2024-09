Chega obriga Lacerda Sales a voltar à CPI e quer ouvir Costa (de novo)

O Chega entregou um requerimento potestivo para obrigar António Lacerda Sales a regressar à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso das gémeas luso-brasileiras. O partido de André Ventura também quer ver António Costa a responder às perguntas dos deputados, mas admite que o antigo primeiro-ministro o faça, de novo, por escrito.

António Costa já tinha enviado um documento com as suas respostas às perguntas da comissão, mas o Chega considerou que os esclarecimentos foram insuficientes. No entanto, André Ventura, que chegou a dizer que iria recorrer ao direito potestativo para que Costa fosse obrigado a estar presencialmente na CPI, acabou por voltar atrás.

Depois das críticas do PS, o Chega optou por alterar o texto do direito potestativo que pede uma nova audição de António Costa, aconselhando-o a responder de forma presencial, deixando a porta aberta a que as perguntas cheguem, outra vez, por escrito.



O pedido potestativo do Chega que pede a repetição de novas audições foi alvo de críticas de todos os grupos parlamentares.