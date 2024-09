Problema do lixo em Lisboa "não é culpa" das juntas de freguesia

O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, no coração de Lisboa, lamenta as declarações de Carlos Moedas que em entrevista à Renascença responsabiliza as freguesias pelos problemas do lixo na capital.

Miguel Coelho dá exemplos do que o autarca já deveria ter feito. Soluções que ajudavam a resolver alguns dos problemas do lixo na cidade: "Não altera o horário de colocação de lixo na rua, não tem uma equipa de fiscalização de rua - eu até lhe chamava os polícias do lixo, não disciplinou o alojamento local que coloca o lixo na rua a qualquer hora do dia, mas depois a culpa é das freguesias quando ele sabe muito bem que não é. Quando a Câmara não recolhe o lixo, nós temos um problema na cidade", sublinha Miguel Coelho.

Uma década depois da descentralização feita por António Costa, o presidente da junta socialista defende que é preciso fazer "uma reapreciação do que é que está bem e mal e porventura, ir-se mais longe".

Miguel Coelho sugere mais poderes às juntas de freguesia, que "se calhar poderiam começar a recolher o lixo". Mas, para isso, "é preciso termos condições técnicas para o fazer".



"Está nas mãos do senhor presidente conseguir que se recolha o lixo ao domingo. Eu partilho dessa posição. O lixo devia ser recolhido todos os dias na cidade de Lisboa. Mas lá está, Carlos Moedas anuncia que quer fazer e não faz, decide mas não decide", lamenta Miguel Coelho.