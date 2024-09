"No século XXI, já não há prisões com torres", diz antiga ministra da Justiça

Só em prisões de alta segurança é que ainda existem torres de vigilância em pleno século XXI. Francisca Van Dunem, antiga ministra da Justiça foi ouvida esta quinta-feira no Parlamento, a propósito da fuga de cinco homens do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, e garantiu que quando era titular da pasta já a cadeia não tinha torres a funcionar.

“No século XXI já não há prisões com torres, a não ser em prisões de alta segurança. É um sistema obsoleto”, defendeu Francisca Van Dunem frente aos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais. Além disso, segundo a antiga ministra, entre 2015 e 2022, a prisão de Vale dos Judeus não tinha falta de guardas prisionais, nem foram antes identificados problemas com o modelo de segurança do edifício.