Marta Temido diz que transferência de saldos do INEM decorreu do Orçamento do Estado

A ex-ministra da Saúde Marta Temido afirmou esta quinta-feira que a devolução de 90 milhões de euros do INEM em 2020 decorreu do previsto nos Orçamentos do Estado, recusando que o instituto tivesse ficado numa situação depauperada.

"A integração dos saldos de gerência do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no saldo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) é uma decorrência dos próprios Orçamentos do Estado", referiu a antiga governante na Comissão Parlamentar de Saúde, onde foi ouvida a pedido da bancada do PSD.

Esta audição decorreu depois de o ex-presidente do instituto Luís Meira ter dito, quando ainda estava em funções, que o INEM foi obrigado a transferir para o Ministério da Saúde 90 milhões de euros em 2020, no âmbito da resposta à pandemia da covid-19, e que isso prejudicou a gestão financeira, designadamente a renovação de frota de ambulâncias.

A agora eurodeputada salientou que os Orçamentos do Estado "têm tido, sucessivamente, um artigo que refere que os saldos de execução orçamental das entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde são integrados automaticamente no orçamento da ACSS", com exceção dos hospitais e das unidades locais de saúde.