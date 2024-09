Pedro Nuno Santos disponível para ajudar Governo na proteção da floresta

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, mostrou esta terça-feira disponibilidade para juntamente com o Governo aprovar ações e reforço de legislação que contribuam para proteger a floresta portuguesa dos fogos.

"Temos de unir esforços e consensualizar ações que possam ser necessárias tomar, desde logo legislativas, e temos obrigação de estar [disponíveis]", disse aos jornalistas o dirigente, no concelho de Carregal do Sal, no distrito de Viseu.

O líder socialista, que falava à margem de uma visita à localidade de Laceiras, na freguesia de Cabanas de Viriato, onde ardeu uma casa e um aviário nos incêndios da semana passada, defendeu que é necessário "fazer as reformas que forem necessárias e continuar aquilo que está a ser feito".