Pedro Nuno Santos disponível para ajudar Governo na proteção da floresta

Anastácio Lopes

24 set, 2024 Lisboa 12:55

Que maior comportamento hipócrita e demagógico de quem nunca fez nada pela floresta quando esteve no poder? O que é que este político sabe de floresta que nunca nos provou saber? Nem de habitação ou de Infraestruturas ele deu alguma vez prova de algo saber, apesar de ter tutelado ambas as áreas, agora de floresta que nunca tutelou é que se propõe a fazer o que nunca fez, por incompetência, irresponsabilidade e por ignorância. Nunca o país nem os cidadãos precisaram, precisam ou precisarão de políticos do faz de conta que se faz sem nunca nada fazer, motivos mais do que suficientes para nunca acreditarem no que este político promete, pois nunca deu provas ao país e ao povo de algo saber para responder eficazmente a algum dos múltiplos problemas com que o país se debate há décadas.