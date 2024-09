Orçamento ou eleições. Montenegro rejeita governar em regime de duodécimos

A cinco dias da reunião com o líder do PS, o primeiro-ministro esclarece que não está disponível para governar em duodécimos, se o orçamento do estado for chumbado. Foi a primeira vez que Luis Montenegro claramente sobre este cenário, aproveitando para lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa partilha da mesma opinião. “Eu exprimo em jeito de conclusão um pensamento que creio sua excelência o sr. Presidente da República tem deixado de forma muito clara à sociedade portuguesa” referiu. "E esse pensamento, eu posso resumi-lo dizendo que estamos, relativamente ao Orçamento do Estado para 2025, confiantes na sua aprovação porque estamos conscientes que os duodécimos não são solução” disse Luis Montenegro aos conselheiros nacionais. No discurso de abertura do Conselho Nacional do PSD, e depois de 24 horas de troca de comunicados e acusações com o líder do PS, Luis Montenegro não citou partidos nem líderes da oposição, mas pediu a todos responsabilidade porque caso contrário, a não aprovação do orçamento do estado vai abrir uma crise política e é a oposição que deve ser responsabilizada.

O primeiro-ministro garante que não está a fazer qualquer “chantagem nem pressão política”, mas avisou que é preciso ter noção que se o país for para eleições, são as terceiras em três anos. “Isto não é nem chantagem política, nem pressão política, isto é apenas uma exigência democrática. Aquilo que queremos é que cada um assuma as suas responsabilidades” disse o primeiro-ministro. “Todos tenham sentido de Estado, todos tenham a capacidade de colocar o interesse coletivo à frente de qualquer outro interesse mais individualizado. Todos tenham a noção de que tivemos duas eleições legislativas seguidas e que a haver umas terceiras, seriam as terceiras em três anos” avisou Luis Montenegro no discurso aos conselheiros nacionais. O primeiro-ministro voltou a dizer que da parte do governo e do PSD “a porta está aberta” para a negociação e com a cabeça fria, sem estados de alma. “Não vamos falar com impulsividade, com estados de alma, repito, vamos ter muita paciência, toda aquela que as portuguesas e os portugueses merecem, para que nós possamos privilegiar o interesse nacional face a qualquer outro interesse, mesmo que seja o nosso interesse partidário” defendeu o primeiro-ministro.