Orçamento do Estado. PS em silêncio após recusa de Montenegro em governar com duodécimos

O Partido Solicailista mantém-se em silêncio depois de Luís Montenegro ter dramatizado com a possibilidade de eleições antecipadas, caso o Orçamento do Estado seja chumbado.



Contactada pela Renascença, fonte do grupo parlamentar do PS diz não ver qualquer novidade nas afirmações do primeiro-ministro.

A mesma fonte recusa alimentar o que classifica de especulação, lembrando que, para o final desta semana, está previsto um encontro entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, precisamente para discutir o Orçamento para o próximo ano.

Na última noite, Montenegro deixou em aberto a possibilidade de eleições antecipadas, ao dizer que não governa em duodécimos.

No discurso de abertura do Conselho Nacional do PSD, e depois de 24 horas de troca de comunicados e acusações com o líder do PS, Luís Montenegro pediu a todos responsabilidade afirmando que a não aprovação do Orçamento do Estado vai abrir uma crise política e é a oposição que deve ser responsabilizada.

“Porque se estamos conscientes que os duodécimos não são solução, todos tenham sentido de Estado, todos tenham a capacidade de colocar o interesse coletivo à frente de qualquer outro interesse mais individualizado”, pediu.