"Não vamos fechar o Orçamento sem conhecer propostas do PS"

O ministro dos Assuntos Parlamentares reiterou esta terça-feira que o Governo não vai fechar o Orçamento do Estado sem conhecer as propostas do PS, salientando ter "boa vontade" para as acolher.

"Não vamos fechar o Orçamento do Estado [OE2025] sem conhecer aquelas que são as propostas do PS, porque há boa vontade da nossa parte para as podermos acolher", salientou Pedro Duarte aos jornalistas, à margem da Cimeira Empresarial Transatlântica, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Questionado sobre o ponto de situação de elaboração do OE2025, o ministro disse que o Governo está a "seguir o plano" e que está "na fase final de acerto da proposta", que terá de ser entregue no parlamento em 10 de outubro.

"Não está fechado porque ainda estamos em contactos com os partidos", reforçou Pedro Duarte, apontando que do PS ainda não conhecem nenhuma proposta.

O ministro defendeu ainda que o executivo está interessado "em que haja um consenso em torno do Orçamento, que seja viabilizado e o maior partido da oposição, o PS, tem responsabilidade acrescida".

Já sobre a possibilidade de um Orçamento viabilizado sem o PS, Pedro Duarte respondeu que "não deve ser o Governo a fazer essa opção".

O ministro disse ainda não considerar que o ambiente está "crispado": "Temos de ter sentido de responsabilidade e de Estado, aqui não está em causa os humores de um líder partidário, o que está em causa é o futuro do país e a vida das pessoas".