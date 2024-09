Chega adia discussão do pedido para ouvir António Costa ao vivo

O grupo parlamentar do Chega adiou a discussão do pedido para ouvir novamente António Costa (desta vez ao vivo) sobre o caso das gémeas. De acordo com o presidente da comissão parlamentar de inquérito, o Chega desistiu também do requerimento para ser ouvida a antiga chefe de gabinete da ministra da saúde, Eva Falcão, bem como do pedido e a solicitação de um depoimento por escrito de Patrícia Melo e Castro, ex-assessora do gabinete do então primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas — após a reunião da mesa de coordenadores da CPI — o deputado Rui Paulo Sousa esclareceu que não foi apresentado qualquer motivo para este adiamento.

Ainda sobre António Costa, que respondeu às perguntas dos deputados por escrito, Rui Paulo Sousa explicou que ficou decidido divulgar as resposta no site o Parlamento. "Passará a haver um separador onde as audições que forem escritas ficarão disponíveis para todos os que queiram consultar, seja qualquer pessoa ou a comunicação social. Isso será feito nos próximos dias."