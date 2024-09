Primeiro-ministro afasta governar em regime de duodécimos

O primeiro-ministro afastou, esta segunda-feira, a possibilidade de governar em regime de duodécimos se o Orçamento do Estado for chumbado no parlamento. Luís Montenegro voltou a dizer que o Governo está "de portas abertas" para negociar com os partidos a viabilização do OE para 2025.

No discurso perante o Conselho Nacional do PSD, Luis Montenegro lembrou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem apelado à viabilização do Orçamento do Estado, e garantiu que tal como o presidente, está "confiante na sua aprovação porque estamos conscientes que os duodécimos não são solução".

[em atualização]