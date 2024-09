Mortágua. Negociar à vez com extrema-direita e PS "é uma aberração"

A coordenadora do BE defendeu esta segunda-feira que uma proposta orçamental negociada à vez entre a extrema-direita e PS "é uma aberração" e rejeitou uma política feita "sob chantagem, seja do Presidente da República, outra força ou instituição".

"A ideia de um orçamento que é negociado à vez entre a extrema-direita e o Partido Socialista é uma aberração, uma aberração política", defendeu Mariana Mortágua, questionada sobre as reuniões que o primeiro-ministro Luís Montenegro manteve esta segunda-feira com os líderes do Chega e da IL, encontros não divulgados à comunicação social.

A bloquista falava aos jornalistas à margem da entrega no edifício do Conselho de Ministros, em Lisboa, das assinaturas de uma petição pública que pede a retirada do pavilhão português de um navio que transporta material para fabricar armas em Israel.

"Quem viabilizar este orçamento é cúmplice da política do Governo, que é uma política de direita liberal. Quem viabilizar este orçamento não é uma alternativa a este Governo e o Bloco quer ser uma alternativa a este Governo, é importante na política essa clareza", argumentou.

Mortágua salientou que "essa clareza esta segunda-feira é mais importante que nunca".

"Porque quando olhamos para os hospitais sabemos que há duas soluções: entregar ao privado ou apostar, contratar médicos, dar condições aos profissionais de saúde. Quando olhamos para a habitação sabemos que há dois caminhos: apostar na habitação pública, nos direitos das pessoas que procuram uma casa e não têm, contra a especulação, ou promover mais alojamento local, mais hotéis, mais especulação", sustentou.