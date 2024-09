Montenegro vai defender entrada de dois países africanos para Conselho de Segurança da ONU

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai defender perante a Assembleia Geral da ONU a entrada de dois países africanos para o Conselho de Segurança como membros permanentes, disse esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Paulo Rangel falava aos jornalistas antes de um almoço com representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), à margem da 79.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Portugal, que é candidato a um lugar não-permanente no Conselho de Segurança da ONU em 2027-28, tem defendido uma reforma que implique, pelo menos, representação africana, do Brasil e da Índia neste órgão, como membros permanentes.

Em fevereiro deste ano, no Brasil, o anterior ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, concretizou que Portugal é a favor da entrada de dois países africanos.

Questionado sobre este tema, Paulo Rangel disse que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "no seu discurso na Assembleia Geral [na quinta-feira] fará a menção justamente que Portugal entende que deveria haver dois membros permanentes do Conselho de Segurança que viessem do continente africano".