Lacerda Sales (ainda) não foi chamado de novo ao Parlamento

Lacerda Sales garante à Renascença que ainda não foi chamado a prestar novos esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas, na sequência da audição da sua antiga secretária, Carla Silva.

É uma informação que foi igualmente confirmada à Renascença pela advogada de Lacerda Sales (que é arguido neste caso), Paula Morais.

A intenção de voltar a convocar Lacerda Sales foi manifestada por André Ventura, o líder do Chega, considerando que Carla Silva foi clara ao indicar que terá existido "uma ordem" para que a consulta às gémeas luso-brasileiras, que foram medicadas com um dos fármacos mais caros do mundo, fosse feita.

"O Chega decidiu chamar novamente a esta comissão de inquérito Lacerda Sales, depois daquilo que ouvimos hoje [sexta-feira], por entendermos que o seu testemunho é flagrantemente contraditado, flagrantemente posto em causa, flagrantemente posto em dúvida", disse Ventura, no final da semana passada, garantindo que ia pedir naquele mesmo dia à comissão, "se necessário potestativamente", para ouvir o ex-governante.



Contactado pela Renascença, Lacerda Sales limita-se a dizer – por escrito — que até agora não foi chamado.

O antigo secretário de Estado não quis, por outro lado, reagir às declarações de Carla Silva, alegando que o segredo de justiça o impede de se pronunciar sobre o assunto.

Na passada sexta-feira, frente aos deputados, a ex-secretária de António Lacerda Sales disse que não fez nada que o antigo secretário de Estado da Saúde não soubesse, revelando que teve orientações dele para contactar Nuno Rebelo de Sousa e o hospital sobre as gémeas luso-brasileiras.