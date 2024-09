OE2025: Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reunem-se na sexta-feira após troca de acusações

O primeiro-ministro e o secretário-geral do PS vão reunir-se na próxima sexta-feira, às 15h00, para debater o Orçamento do Estado para 2025, disse este domingo fonte do gabinete de Luís Montenegro.

A informação foi transmitida aos jornalistas cerca de uma hora depois de o primeiro-ministro ter enviado um comunicado às redações a acusar o secretário-geral do PS de "indisponibilidade recorrente" para uma reunião sobre o documento, alegando que está a tentar marcar uma reunião com o Pedro Nuno Santos sobre o Orçamento do Estado para 2025 desde 4 de setembro.

Num comunicado enviado à Renascença, o Partido Socialista diz-se "surpreendido" com as declarações sobre o adiamento dessa reunião, acrescentando que "as reuniões entre as lideraças do Partido Socialista e do Governo têm sido alvo de contacto entre as duas partes".

Num segundo comunicado também enviado à Renascença, o PS aponta que o primeiro comunicado do primeiro-ministro representa "uma provocação e é uma atitude difícil de entender no quadro de boa fé negocial". O Gabinete de Imprensa do PS esclarece, ainda, que 27 de setembro era a sua data inicial prevista - que também corresponde ao apontado pelo comunicado do gabinete de Luís Montenegro.

O executivo de Luís Montenegro está a dialogar com todos os partidos com assento parlamentar, em "duas rondas de encontros".

Antes do agendamento da reunião e do comunicado do PS, o gabinete do primeiro-ministro garantiu, em comunicado próprio, que "o Governo reconhece que a aprovação do orçamento é do interesse nacional e não contribuirá para qualquer instabilidade política".

[Notícia atualizada às 21h39 com informação sobre o segundo comunicado do PS]