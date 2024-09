Ventura: respostas de Costa "são ineficazes e incompletas"

O presidente do Chega, André Ventura, disse esta sexta-feira que as respostas enviadas pelo ex-primeiro-ministro António Costa ao parlamento, sobre o caso das gémeas luso-brasileiras, "deixam no ar muitíssimas interrogações" e "são ineficazes e incompletas".

"As respostas que chegaram ao parlamento deixam no ar muitíssimas interrogações e são manifestamente incompletas para aquilo que se pretende", afirmou André Ventura, salientando que "teria sido muito melhor" que António Costa fosse ouvido na comissão parlamentar de inquérito.

De acordo com líder do Chega, o depoimento por escrito "prejudica e muito" a possibilidade de questionar "de forma efetiva" o ex-governante.

André Ventura comentava na Assembleia da República as respostas dadas por António Costa aos deputados, que a Renascença divulgou.

Na manhã de sexta. citado pela Lusa, o presidente da comissão parlamentar de inquérito, Rui Paulo Sousa, esclareceu que a divulgação das respostas à imprensa terá de ser decidida pela mesa e coordenadores.

"Apesar de eu, como presidente da comissão, achar que as referidas respostas devem ser disponibilizadas, visto que resultam do equivalente a uma audição, terá de ser a mesa e coordenadores a decidir essa questão", justificou o deputado do Chega.