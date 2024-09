PS desconfia que Governo procura pretexto para "dizer que não quer reunir-se" sobre OE

“Não há nenhuma decisão de refutar reuniões, seja do Partido Socialista, seja do Governo”. A garantia foi dada esta sexta-feira pela deputada e dirigente do PS Marina Gonçalves, em declarações ao programa da Renascença São Bento à Sexta.

Os socialistas, visivelmente, não gostaram de ouvir o ministro da Presidência dizer que o Governo já tentou marcar uma terceira reunião com o PS para discutir o Orçamento do Estado (OE) e Marina Gonçalves diz mesmo que lamenta “profundamente” as declarações de António Leitão Amaro na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"Fizemos os contactos todos que podíamos fazer, não apenas para marcar duas rondas de reuniões, que já aconteceram, como vários contactos posteriores para mais reuniões e encontros de diverso tipo", revelou o ministro que participou nas duas primeiras reuniões com os partidos.

Marina Gonçalves salienta que o tema das negociações do OE “deve ser tratado à porta fechada”, acusando Leitão Amaro de “introduzir aqui uma carga de conflito relacional entre Governo e Partido Socialista, quando ela não existe, manifestamente não existe”.

Numa altura em que as negociações sobre o OE permanecem num impasse e com o Governo à espera que o PS apresente as suas propostas, Marina Gonçalves garante que o trabalho entre as duas partes vai continuar e que “não há nenhuma decisão de refutar reuniões, seja do Partido Socialista, seja do Governo”.