Caso das gémeas. Costa diz que Lacerda Sales não tinha competência para marcar consultas

António Costa diz que Lacerda Sales não tinha competência para marcar consultas, em resposta enviada esta sexta-feira à comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas, ao qual a Renascença teve acesso.

“Um secretário de Estado não tem competência para marcar consultas, que só podem obviamente ser marcadas por quem tem para tal competência em cada instituiçao do SNS”. Esta é a resposta de António Costa à pergunta feita pelo PSD que queria saber se um secretário de Estado tem autonomia para marcar consultas numa unidade hospitalar.

No documento de 14 páginas a que a Renacença teve acesso, António Costa começa por responder ao PSD, dizendo que só teve comhecimento do caso pela TVI e que procurou saber qual o envolvimento do seu gabinete e de membros do Governo no caso noticiado pela comunicação social.

“Naturalmente procurei saber se e que intervenção teria havido do meu gabinete ou de algum membro do governo”, escreve o antigo primeiro-ministro.